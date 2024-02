Brasileiro Wendell, do Porto, celebra vitória contra o Arsenal pela Champions: "Fizemos um trabalho muito bom"

House of Dragons ?#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/Q85hRkQDCk

? FC Porto (@FCPorto) February 22, 2024





O brasileiro ressaltou que a vantagem é pequena e não há nada resolvido e prometeu 'foco total' para a partida de volta, na Inglaterra. "Apesar de termos vencido, sabemos que não tem nada definido. Muito pelo contrário. O Arsenal é uma das grandes potências da Europa e jogando em casa se torna ainda mais forte. Eles vêm fazendo uma temporada muito boa e a gente precisa ir para a Inglaterra com foco total do primeiro ao último minuto para deixarmos tudo em campo e, quem sabe, garantirmos a vaga para as quartas, que seria maravilhoso."

Em grande fase, Wendell, na atual temporada, já marcou três gols e deu dois passes decisivos, em 21 atuações.

Antes do jogo de volta contra o Arsenal, o Porto volta suas atenções para o Campeonato Português, para encarar o Gil Vicente, pela 23ª rodada do Campeonato Português. O clube, na terceira posição, busca diminuir a diferença de sete pontos do rival Benfica, na ponta da tabela.