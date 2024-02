Após semana livre, Palmeiras disputará jogo atrasado e novo clássico pelo Paulista

Depois disso, mais um clássico bate na porta do Verdão, o último pela fase de grupos do Paulistão. No dia 3 de março, o Palmeiras encara o São Paulo, no Morumbis, pela 11ª rodada, às 20 horas. Nesse jogo, o Verdão tenta melhorar seu desempenho em jogo deste tipo, já que tem uma vitória (2 a 1) contra o Santos e um empate (2 a 2) com o Corinthians.

Por fim, a 12ª rodada será um jogo contra o Botafogo-SP, prevista para acontecer, inicialmente, no Allianz Parque. O Verdão, porém, não sabe se poderá contar com seu estádio ainda nesta fase. O gramado do local passa por reforma e não tem previsão de finalização.

O técnico Abel Ferreira ainda conta com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirugias no joelho direito. Enquanto isso, Mayke trata de lesão na coxa direita. Por último, o treinador viu outro jogador ir ao Departamento Médico: o zagueiro Gustavo Gómez, com fratura no dedo do pé esquerdo.

No Estadual, o Palmeiras busca manter sua invencibilidade. São cinco vitórias e três empates. A equipe é líder do Grupo B, com 18 pontos, e precisa apenas de mais um empate para garantir, matematicamente, a classificação às quartas de final. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5) completam a chave.