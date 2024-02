Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o Volta Redonda

O Vasco entra em campo neste sábado, às 17h30 (de Brasília), diante do Volta Redonda no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Para a confronto, a equipe terá novamente o apoio de sua torcida, a qual esgotou os ingressos para o confronto já nesta quarta-feira.