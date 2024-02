Dupla de zaga reserva voltará a ganhar chance no São Paulo contra o Guarani

No último sábado (17), os defensores receberam cartão no empate com o Red Bull Bragantino, no MorumBis, e tornaram-se baixas para o próximo compromisso da equipe. Arboleda foi expulso após uma pancada, revista no VAR, enquanto Diego levou o terceiro amarelo.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 25/02 (domingo), 18h ? Guarani ? Brinco de Ouro ? 28/02 (quarta), 21h35 ? Inter de Limeira ? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h00 ? Palmeiras ? MorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TWqQQ0EVfI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 18, 2024

Apesar de não serem titulares, Alan Franco e Ferraresi não perderam espaço no São Paulo. Os dois tiveram algumas chances nas primeiras rodadas do Paulista, sobretudo quando Carpini utilizou uma escalação alternativa.

Com risco de ficar de fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual, o treinador tem ido com força máxima nos últimos jogos. Mesmo assim, o Tricolor já está a três partidas sem vencer e, atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo D, com 14 pontos.

Tendo um jogo a menos em relação aos demais, o São Paulo só depende de si para retomar a liderança da chave. Até mesmo um empate em Campinas pode servir, desde que Novorizontino e São Bernardo tropecem. O duelo diante do Guarani está marcado para 18h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Brinco de Ouro.