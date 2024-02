Muricy Ramalho acha que São Paulo 'pagou preço' por metas no início de 2024

O São Paulo iniciou a temporada com o titulo da Supercopa e o fim do tabu contra o Corinthians, trazendo empolgação para sua torcida, mas logo apareceram problemas. As lesões estão atrapalhando a evolução do trabalho sob o comando de Thiago Carpini. Agora, o time soma três jogos sem vitória e uma posição desconfortável no Paulistão, fora da zona de classificação das quartas de final.

Nomes como Lucas Moura, Wellington Rato, Rafinha, Igor Vinícius e Moreira passaram pelo departamento médico, criando problemas na escalação são-paulina - até com a necessidade de improvisações na lateral direita. Para o coordenador técnico Muricy Ramalho, o São Paulo precisou arriscar para buscar resultados importantes no começo de 2024.

"Pagamos o preço, o Lucas queria, por exemplo, jogar contra o Corinthians. Contra o Palmeiras, fomos com tudo, podíamos perder mais jogadores, são jogos decisivos no começo do ano", disse, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tirone.