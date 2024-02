Fora da zona de classificação, São Paulo repete campanha dos últimos dois anos

Em 2022, o Tricolor derrotou o Água Santa por 2 a 1, em Diadema. Já em 2023, o time goleou a Inter de Limeira, no MorumBis, por 5 a 1.

O São Paulo só depende de si para voltar a figurar entre os dois primeiros colocados do seu grupo no Paulistão. Caso Novorizontino e São Bernardo tropecem, o time pode retornar à liderança da chave até mesmo com um empate com o Guarani. O jogo começa às 18h (de Brasília) deste domingo (25), no Estádio Brinco de Ouro.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.