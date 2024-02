LDU x Fluminense: onde assistir e informações sobre a Recopa Sul-Americana

O destino pregou uma peça. Fluminense e LDU ficam frente a frente mais uma vez em uma final. Dessa vez pela decisão da Recopa Sul-Americana. As duas equipes duelam pelo confronto de ida nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. ESPN e Star+ fazem a transmissão do duelo.

O choque de volta, no Maracanã, será na próxima semana. O Tricolor se credenciou para esta final por ter vencido a Libertadores, enquanto os equatorianos conquistaram a Copa Sul-Americana, ao superarem o Fortaleza na final.

Fluminense e LDU decidiram dois títulos importantes e em ambos o time equatoriano deu a volta olímpica. As duas equipes se encontraram nas finais da Copa Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009.