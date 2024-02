James pode jogar pelo São Paulo na primeira fase do Paulistão? Entenda

Entenda o "fico" de James no São Paulo

James sugeriu a rescisão de contrato com o São Paulo há duas semanas. Sem acordo com o time e com baixa procura no mercado, o colombiano voltou a conversar com a diretoria, mudou de ideia e foi reintegrado.

Antes de voltar a fazer parte do elenco, o jogador pediu desculpas aos demais atletas por não ter viajado com o grupo para Belo Horizonte, onde a equipe disputou a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. Ele também conversou com o técnico Thiago Carpini e gostou do papo com o comandante.

A Gazeta Esportiva ouviu que, durante o período que estava afastado do elenco, James continuou treinando no CT da Barra Funda. Em nenhum momento ele deixou de cumprir com horários e parou de se dedicar. O comportamento rendeu elogios dos dirigentes tricolores.

Além de manter a forma física, James também se dava muito bem com os outros companheiros, apesar de ter pedido para deixar o clube. Ele tem boa relação com os outros jogadores, tanto que sua permanência foi festejada por Lucas, um dos principais líderes do grupo.