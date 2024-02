Goleiro Rafael, do São Paulo, conta que evita redes sociais: 'Me fazia mal'

O goleiro Rafael, de 34 anos, é um dos líderes de elenco dentro do vestiário do São Paulo, mas fora dele adota um perfil discreto, sobretudo nas redes sociais. Em participação recente em palestra para alunos o curso de administração da ESPM o goleiro contou o porquê evita as redes.

No futebol, a gente começa a aprender que, por mais que achamos que não somos influenciados pelo que vemos, escutamos, aquele vídeo que assistimos, temos uma reação sobre isso. Essas coisas me faziam mal. Então, adotei para mim ficar longe de tudo que apresentassem em volta. Hoje, recebo o que as pessoas próximas falam, escuto muitos os treinadores e as críticas e elogios de quem faz parte do meu dia a dia e sabem o preço que eu pago. A parte exterior eu deixo fora. Uso muito pouco as redes sociais e é um conflito, pois precisamos delas. Temos que aprender diariamente e tenho pessoas que me ajudam a receber o mínimo possível de fatores exteriores que possam me atrapalhar. Isso me fez viver um pouco melhor, porque já sofri muito com isso. O Fabio (Mello - empresário do Rafael) está aqui e sabe... Em uma das transações, quando fui do Cruzeiro para o Atlético-MG, eu já tinha tirado toda essa parte de olhar as críticas, mas as pessoas ao meu redor ainda não e isso as atrapalhou. O Fábio sabe o que passamos, coisas sérias que influenciam a nossa vida. Graças a Deus sou cercado de pessoas muito boas e conseguimos aprender a superar tudo isso

O jogador participou da aula inaugural do curso que teve como tema "É Bola na Rede! - Planejamento e vulnerabilidades" junto com o empresário Fábio Mello, o vice-presidente da FPF e ex-jogador Mauro Silva e o delegado da La Liga no Brasil Daniel Alonso. Agente de Rafael, Mello falou sobre a condução de carreira.