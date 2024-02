Giro da Rodada: Fortaleza e Sport empatam pela Copa do Nordeste; Atlético-GO avança na Copa do Brasil

Na próxima rodada, portanto, o Fortaleza visita o Botafogo-PB, às 19 horas (de Brasília) de terça-feira (5), no Almeidão, em João Pessoa (PB). Na quarta-feira (6), o Sport encara o Altos-PI, a partir das 21h30, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Os gols de Sport e Fortaleza

Apesar do Sport ter sido superior no primeiro tempo, quem abriu o placar na Arena Pernambuco foi o Fortaleza. Já aos 45 minutos da etapa inicial, Moisés puxou contra-ataque rápido, levou pela esquerda, puxou para dentro e bateu no canto do goleiro Caíque França.

Já na reta final de partida, os donos da casa conseguiram o empate. Aos 41 minutos do segundo tempo, Gustavo Coutinho foi derrubado por Zé Welison dentro da área. Com o pênalti assinalado, o próprio atacante foi para a cobrança e deslocou o goleiro Santos, chutando no meio do gol, com força, para deixar tudo igual.

Vitória e Náutico empatam no Barradão; Maranhão vence o Juazeirense em casa

Em outro duelo da noite, o Vitória empatou em 1 a 1 com o Náutico, no Barradão, em Salvador (BA). Evandro anotou o gol do Timbu, mas Daniel Júnior, já aos 48 do segundo tempo, deixou tudo igual.