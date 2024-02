Copa do Mundo de Esgrima no Egito pode definir vaga olímpica para o Brasil; na Alemanha, disputa será na espada

Além de Guilherme Toldo (34º colocado no ranking da FIE), o Brasil terá em sua equipe Lorenzo Mion (96º), Pedro Marostega (99º) e Paulo Morais (874º). Eles também competirão individualmente.

No individual feminino, o Brasil também estará presente nesta etapa da Copa do Mundo de Florete. Mariana Pistoia e Bia Bulcão são as representantes. Pistoia, vencedora do ranking nacional de 2023, tem a vaga do Pré-Olímpico, no início de abril, em San José, na Costa Rica. Bia também segue na briga por vaga pelo ranking.

Copa do Mundo masculina de espada

Na Copa do Mundo de Espada, em Heidenheim, na Alemanha, o principal nome brasileiro é Alexandre Camargo. Líder do ranking nacional da arma, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2019, ele já está classificado ao Torneio Pré-Olímpico e tenta somar mais pontos no ranking individual na pista germânica.

Além de Camargo (60º colocado no ranking da FIE), representarão o Brasil neste torneio Fabrizio Lazzarotto (191º), Leandro Seini (397º) e Pedro Petrich (488º). Estes três formarão conjunto na competição por equipes da etapa.