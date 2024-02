Com Veiga, Palmeiras se reapresenta após folga dupla e inicia preparação para duelo com o Mirassol

Após dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Mirassol, que acontece no sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O meia Raphael Veiga, que foi baixa no Verdão nos últimos dois jogos por uma infecção ocular, treinou normalmente com o grupo. O jogador vinha treinando normalmente, mas precisou ficar de fora dos duelos contra São Bernardo e Corinthians devido à condição de sua visão. Contudo, deve reforçar a equipe no próximo compromisso.

Por outro lado, os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e o latera direito Mayke (lesão na coxa direita) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Além disso, mais recentemente, o técnico Abel Ferreira ganhou o desfalque do zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo no início do Derby.