Com James, São Paulo faz treino tático para pegar o Guarani; Rato trabalha com bola

Enquanto isso, Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Moreira (lesão muscular no reto femoral da perna direita) e Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) seguiram em tratamento com a fisioterapia. Os dois últimos com parte dos trabalhos no gramado, enquanto o primeiro ficou na parte interna das instalações.

Carpini terá dois desfalques certos para o jogo. Os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, são baixas. Já James Rodríguez, apesar de ser reintegrado e estar bem fisicamente, não foi inscrito no Paulista e só poderá ser incluído na lista se o time avançar ao mata-mata.

No momento, o São Paulo está fora da zona de classificação à próxima fase. A equipe está no terceiro lugar do Grupo D, com 14 pontos, mas ainda tem uma partida a menos.

Nesta quarta, Carpini comandou atividades voltadas ao setor defensivo. Primeiro, o técnico aprimorou a última linha de quatro. Na sequência, houve um exercício tático com situações de ataque contra defesa.

O Tricolor entra em campo para encarar o Guarani neste domingo, às 18h (de Brasília), em Campinas. O time volta a treinar na manhã de quinta-feira, novamente no CT da Barra Funda.