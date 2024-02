Carille avalia três jogadores que estiveram no Catar para reforçar profissional do Santos

Destes, o que tem mais experiência é Weslley Patati. O ponta de 20 anos já soma 14 jogos no time de cima. Hyan, por sua vez, foi um dos grandes nomes na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O volante de 19 anos entrou em campo em cinco partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Já JP Chermont disputou seis embates na Copinha, deu um passe para tento e surge como uma opção para a lateral direita. Ambos nunca jogaram pelo profissional.

O Alvinegro Praiano volta aos treinos nesta quinta-feira. O próximo jogo da equipe é contra o São Bernardo, no domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual, com 19 pontos. Os rivais estão em segundo da chave C, com 15.