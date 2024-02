Aos 17 anos, João Fonseca vence francês na estreia e avanças às oitavas no Rio Open

Don't forget his name ?

Joao Fonseca records his first ATP Tour victory at home against Fils 6-0 6-4. ??@RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/I0M9tppOsg

Esta foi a primeira vitória de João Fonseca, que atualmente figura na posição 655 do ranking, em competições de nível ATP. Com o triunfo, o Brasil tem quatro representantes na fase oitavas de final do Rio Open pela primeira vez na história. Além dele, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro passaram da primeira rodada.

Em setembro de 2023, o jovem atleta conquistou o US Open juvenil após vencer na grande decisão o norte-americano Learner Tien, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.