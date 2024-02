Projeto de modernização do Couto Pereira não deverá reduzir capacidade do estádio

Amodeo explica ainda que já existe uma planta desenvolvida e aprovada pela antiga diretoria antes da chegada da SAF e do investidor. No entanto, ele faz a observação de que, embora a planta deva ser aproveitada, ela pode também receber algumas mudanças em relação ao atual esboço.

"O Couto Pereira tem 91 anos. Ele já é um estádio mais antigo que vem sendo conservado com suas manutenções, mas não é um estádio moderno que traz conforto [para o torcedor] de estacionamento, elevadores. O pensamento é criar equilíbrio e oferecer tanto áreas populares como áreas mais elitizadas que ofereçam maior conforto", afirmou Amodeo.

A reforma do estádio deverá ser a última de três etapas do projeto visão 2030 baseado em quatro pilares: desportivo, infraestrutura, governança e compliance e engajamento dos fãs. A estimativa é de que o aporte inicial para as reformas seja na casa dos 500 milhões de reais.

O objetivo principal com a conclusão do projeto é fazer com que o Couto Pereira se torne para o clube uma potente fonte de geração de receitas, tanto com a possibilidade de oferecer atrativos que levem novos sócios e sócios-torcedores, quanto na realização de shows, assim como o Allianz Parque, do Palmeiras.