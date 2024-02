Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para jogo contra o Mirassol; veja detalhes

O Palmeiras divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Mirassol, seu próximo compromisso pelo Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri, pela décima rodada do Estadual.

A comercialização dos bilhetes terá início nesta quarta-feira, a partir das 12 horas, primeiro para os torcedores Avanti, seguindo a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Enquanto isso, a venda geral abrirá às 10 horas de sexta-feira, dia 23.

Os torcedores podem adquirir os ingressos no site www.ingressospalmeiras.com.br. Caso ainda haja disponibilidade de entradas, haverá venda física na Arena Barueri, na própria data do jogo, das 12 horas até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio, localizada na Av. Pref. João Vila Lobos, 1001. Os valores dos bilhetes variam de R$ 60 a R$ 140.