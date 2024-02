Igor Vinícius treina normalmente em reapresentação e deve reforçar o São Paulo contra o Guarani

Já Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Moreira (lesão muscular na perna direita) intercalaram trabalhos na parte interna e no campo com os fisioterapeutas.

O treino desta terça ainda teve duas novidades: o meio-campista Iba Ly e o atacante Herique, que jogaram na última Copinha, integraram as atividades com o grupo profissional.

Outro retorno foi do meia James Rodríguez. O colombiano, que havia pedido para deixar o clube, voltou atrás e será reintegrado ao time comandado por Thiago Carpini. Ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo chegar até lá.

Carpini terá dois desfalques certos para enfrentar o Guarani. Os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, ficam de fora do confronto. A tendência é que a dupla Alan Franco e Ferraresi ganhe uma oportunidade como titular.

O jogo está marcado para domingo, às 18h (de Brasília), em Campinas, pela décima rodada do Estadual. O São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação à próxima fase, com 14 pontos, e não conquista uma vitória há três jogos.