De volta ao Internacional, Bruno Gomes relata "muita vontade de vencer"

Nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, Bruno Gomes foi oficialmente apresentado como reforço do Internacional, após defender o Coritiba. Em sua primeira passagem, o jogador atuou por apenas seis minutos, no empate em 1 a 1 contra o Guarany de Bagé, em 2022. Novamente na equipe gaúcha, assinou contrato válido até o final de 2027 e ressaltou sua evolução na coletiva de apresentação.

"Evoluí muito, me vejo outro jogador agora. Estou com muita vontade, um conjunto de coisas me fizeram voltar", pontou o meio-campista.