Ancelotti oferece vaga na comissão técnica do Real Madrid para Modric

Aos 38 anos, Modric perdeu espaço no elenco do Real Madrid desde a chegada do jovem Jude Bellingham. Assim como tem acontecido desde o início da temporada, a ideia do atleta renovar com o clube merengue é o cenário menos provável.

Modric integrou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Na Espanha, o croata disputou 516 partidas e acumulou 23 títulos, incluindo cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhóis. Além disso, ele foi premiado com a Bola de Ouro em 2018.