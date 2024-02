Benzema abandona treino do Al Ittihad após discutir com treinador

Imagem: Divulgação/Facebook oficial do Al-Ittihad

Segundo o jornal Arriyadiyah, da Arábia Saudita, o atacante Karim Benzema abandonou a sessão de treinamento do Al-Ittihad nesta quarta-feira. O francês teria se recusado a fazer um trabalho diferente proposto pelo técnico Marcelo Gallardo e ambos iniciaram uma discussão. Depois de debaterem, Benzema foi embora do centro de treinamento.

Segundo o veículo, Gallardo pediu para Benzema realizar um trabalho individual por não estar no mesmo ritmo de jogo dos companheiros. O atacante rebateu dizendo que já havia feito as tarefas individuais propostas pelo clube durante a intertemporada e estava apto a treinar com a equipe. Foi aí que a discussão começou.

Benzema foi afastado do clube em janeiro por não se apresentar a tempo da intertemporada, chegando somente nesta segunda-feira. No mesmo dia, o clube divulgou fotos do atacante treinando em campo. Na terça, o francês estava treinando na academia, ao lado de atletas lesionados.