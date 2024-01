Com apoio de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr prepara oferta ao United por Casemiro

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, está preparando uma oferta para contratar uma dupla do Manchester United: o brasileiro Casemiro e o inglês Wan-Bissaka. A informação é do jornal Daily Mail, que ainda diz que a contratação do volante teria o apoio de Cristiano Ronaldo, estrela do clube saudita.

Cristiano Ronaldo e Casemiro atuaram juntos em cinco anos pelo Real Madrid e pela primeira parte da temporada de 2022/2023 no Manchester United.

Casemiro chegou ao clube inglês em agosto de 2022 e foi um dos grandes destaques da equipe em sua primeira temporada, quando conquistou a Copa da Liga Inglesa e a classificação para a Champions League.