CR7 dá show com 'perna ruim' e comanda vitória do Al-Nassr com golaços

O clube saudita segue com 100% e lidera o Grupo E, com nove pontos somados em três partidas, tendo três tentos à frente do segundo colocado Persepolis, do Irã. Já a equipe catari continua sem vencer no torneio e aparece em terceiro, com o mesmo um ponto do lanterna Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão.

Al-Nassr e Al-Duhail voltam a se enfrentar na próxima rodada, em 7 de novembro. Desta vez, o embate acontece no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

Veja os gols de Cristiano Ronaldo

What a goal by Cristiano Ronaldo the goat pic.twitter.com/GoTQRJZbdE -- Big2🤍 (@TheAsianLads) October 24, 2023