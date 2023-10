Jair Ventura relembra vice da Copa do Brasil pelo Corinthians e exalta diretoria do clube

Classificação e jogos Série B

O comandante do Atlético-GO também questionou sua demissão do clube paulista. Jair Ventura lembrou do caso do português Vítor Pereira, que conquistou o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2022 e teve a possibilidade de renovar seu contrato com o Corinthians.

"Uma pena que eu não consegui marcar meu nome na história com aquele gol anulado do Pedrinho, a situação seria diferente. Mas você vê como é a vida, acabei sendo demitido, tinha mais um ano de contrato. Acabei sendo demitido sendo vice-campeão. Teve agora a última vez que o Corinthians foi vice-campeão, o treinador teve a possibilidade de renovar ou ir para o Flamengo. A mesma medalha de prata que para um foi horrível, para outro colocou o cara em evidência", indagou.

O Corinthians fará suas eleições presidenciais no dia 25 de novembro, André Negão e Augusto Melo são os principais para o cargo. Sobre a influência da política no Timão, Jair Ventura surpreendeu ao dizer que sua melhor experiência neste âmbito foi no Corinthians.

"Eu tenho oito clubes e um dos clubes mais tranquilos que eu trabalhei politicamente foi o Corinthians. Quando eu estava lá, o Andrés te blinda de uma maneira que no dia-a-dia é você os jogadores. Estavam o Alessandro, o Duílio e mais ninguém. Não tem aquela coisa de toda hora vir um diretor, como já aconteceu em outros clubes, e ter reunião. O Andrés, um cara muito direto, foi um presidente que eu virei amigo", revelou.