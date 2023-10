Em jogo de quatro gols, Alemanha e México empatam em amistoso internacional

A Alemanha empatou por 2 a 2 com o México nesta terça-feira, em jogo amistoso realizado no Estádio Lincoln Financial Field, em Philadelphia. Rudiger e Fullkrug marcaram para os alemães, enquanto Uriel Antuna e Erik Sánchez fizeram para os mexicanos.

Nesta data Fifa, a seleção mexicana venceu a seleção de Gana, em outro amistoso, por 2 a 0. Já a Alemanha bateu os Estados Unidos, por 3 a 1.

Em dezembro, o México volta a disputar um amistoso com a Colômbia, às 18 horas, no Estádio de Los Angeles Memorial Coliseum. Os alemães, por sua vez, entram em campo novamente no dia 18 de novembro para jogo com a Turquia, às 16h45, no Estádio Olímpico, em Berlim.