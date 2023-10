Ex-Real Madrid e Chelsea, Hazard anuncia aposentadoria: 'Me diverti'

Diante de tanto sucesso no clube de Londres, Hazard foi vendido para o Real Madrid em julho de 2019, em negociação recorde que girou em torno dos 100 milhões de euros (R$ 449 milhões na cotação da época). No entanto, a passagem do belga pelo time espanhol foi marcada por más atuações, lesões, problemas físicos e decepção: em 76 jogos, o atleta marcou apenas sete gols e distribuiu 12 assistências.

Camisa 10 da seleção belga, Eden Hazard sempre foi querido pelos torcedores e foi um dos protagonistas da boa campanha na Copa do Mundo de 2018, na qual a equipe chegou à semifinal, eliminando inclusive o Brasil nas quartas.

Desde que deixou o Real Madrid em junho de 2023, após abrir mão de cerca de um ano de salários a receber, Hazard recusou propostas principalmente de clubes menores da Europa e, enfim, decidiu se aposentar.

O que Hazard escreveu?