Salah marca dois, mas Liverpool apenas empata com o Brighton pelo Campeonato Inglês

Do outro lado, o Brighton terá um desafio duríssimo pela frente na próxima rodada do torneio. A equipe do técnico De Zerbi visita o Manchester City de Pep Guardiola também no dia 21, às 11 horas, no Ettihad Stadium.

O confronto entre as equipes

Com quatro minutos, o Brighton quase abriu o placar em duas jogadas ensaiadas consecutivas após cobranças de escanteio na área do Liverpool. No entanto, em ambas, a finalização foi para fora. A partir daí, o jogo ficou equilibrado, mas sem muitas chances claras de gol.

E quem inaugurou o marcador foram os donos da casa. Alisson, que estava fora da grande área, tocou para Van Dijk. O zagueiro errou na saída de bola e o passe foi interceptado rapidamente por Adingra, que finalizou rasteiro. O goleiro brasileiro até tentou voltar para o gol, mas a bola foi mais rápida e acabou no fundo das redes.

O Liverpool chegou ao empate aos 39 minutos do primeiro tempo. Em linda jogada coletiva, Luis Díaz tocou para Darwin Nuñez, que rolou para Harvey Elliott dentro da área. O meio-campista deixou passar para Mohamed Salah, que chegou batendo forte e rasteiro para deixar tudo igual no placar ainda no primeiro tempo.