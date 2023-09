Fifa anuncia abertura da venda de ingressos para o Mundial de Clubes 2023

A venda de ingressos para o Mundial está na primeira fase de comercialização. Portanto, existem atualmente três produtos disponíveis na bilheteira da Fifa: ingressos individuais para jogos, pacotes de estádio (um para o Estádio King Abdullah Sports City e outro para o Estádio Prince Abdullah Al Faisal) e pacote de todas as partidas.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

As entradas podem ser adquiridas no site FIFA.com/tickets. Bilhetes de acessibilidade — Cadeirante, Padrão Fácil Acesso e Amenidade Fácil Acesso — também estão disponíveis mediante solicitação.

Haverá três fases distintas de vendas para esta Copa do Mundo de Clubes, com mais ingressos liberados na segunda e terceira fases em outubro e novembro, respectivamente. Uma plataforma oficial de revenda também será lançada antes do torneio, com mais detalhes a seguir.

Tabela de jogos do Mundial (no horário local)

Primeira fase (Jogo 1)

Al Ittihad FC x Auckland City FC - 12 de dezembro, 21h00