Maracanã tem esquema de segurança especial para final da Copa do Brasil

A rivalidade entre os torcedores das duas equipes também foi deixada de lado. São-paulinos circulavam tranquilamente em meio aos flamenguistas sem qualquer tipo de provocação ou rixa.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Vale lembrar que a principal organizada do São Paulo, a Torcida Independente, possui uma ótima relação com a Torcida Jovem do Flamengo, a quem considera aliada.

O primeiro confronto entre Flamengo e São Paulo começa às 16h (de Brasília). A partida de volta será realizada no próximo domingo, no mesmo horário, no Morumbi.