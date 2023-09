Brasileiro marca, e Manchester United perde do Brighton na Premier League

Neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United foi derrotado em pleno Old Trafford por 3 a 1 para o Brighton, com um dos gols marcados pelo atacante brasileiro João Pedro.

Com o resultado, os Red Devils caíram na tabela para a 12ª posição, com apenas seis pontos somados. O Brighton ocupa a 4ª colocação, com 12 pontos.

Como foi o jogo