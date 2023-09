Kane lembra de eliminação na Copa e explica troca pelo Bayern: 'Briga por títulos'

Dono da braçadeira de capitão e maior artilheiro da história da seleção inglesa, Harry Kane protagonizou uma das maiores transferências dos últimos anos. No mês passado, o atacante trocou o Tottenham, da Inglaterra, pelo Bayern, da Alemanha, por 100 milhões de euros.

Kane foi revelado pelo Spurs e defendeu o clube londrino por 10 anos, se tornando o maior artilheiro da equipe. Entretanto, o jogador não conseguiu levantar taças nesse período.

"Se fala muito sobre troféus, mas essa não foi a única razão pela qual fui para o Bayern de Munique. Eu precisava jogar no mais alto nível se quisesse melhorar. Se quero estar perto dos melhores atacantes e dos melhores jogadores do mundo, preciso jogar na Liga dos Campeões e lutar por títulos. A temporada passada foi boa para mim, mas não para o Spurs como equipe. Era hora de dar um passo a mais", declarou o Kane ao The Guardian.