Sócio de Gusttavo Lima está no centro de escândalo de patrocínio corintiano

A jogada, segundo ele, foi falar de burocracia. Para evitar os trâmites de cadastrá-lo como novo prestador de serviços no clube, uma empresa já inscrita seria citada no contrato. O repasse financeiro a Toninho viria dela.

Essa versão foi confirmada por Rocha Neto à Polícia Civil.

No contrato de R$ 360 milhões, quem aparece como intermediária é a Rede Social Media Design, do empresário Alex Cassundé, que levaria R$ 25 milhões de comissão —cerca de 7% do total.

O acordo foi rompido após denúncia de que a Rede Social teria repassado mais de R$ 1 milhão à empresa Neoway Soluções Integradas —que seria uma empresa de fachada aberta no nome de uma "laranja" chamada Edna Oliveira dos Santos.

A reportagem tentou contato com Cassundé e seu advogado, Cláudio Salgado, que disseram que não se manifestariam.

O UOL questionou a diretoria do Corinthians sobre as acusações feitas por Toninho e a inclusão da empresa de Cassundé no contrato.



O clube respondeu em nota que é "vítima no caso Vai de Bet" e que o presidente do clube, Augusto Melo, "desconhece qualquer depoimento que está sendo vazado pela imprensa".