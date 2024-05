STJ marca julgamento de amigo de Robinho também condenado na Itália

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou o julgamento de Ricardo Falco, amigo de Robinho que também foi condenado a nove anos por violência sexual em grupo contra uma albanesa, em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. Assim como o ex-jogador, Falco pode ter de cumprir a pena no Brasil.

O que aconteceu

O julgamento de Falco vai acontecer no dia 5 de junho. A ação à qual ele responde é idêntica à de Robinho. Quando ambos foram condenados no país europeu, já estavam no Brasil, o que fez o governo italiano pedir a extradição, que foi negada. Posteriormente, o pedido foi para que a pena fosse cumprida no país natal deles.

A defesa de Falco teme precedente Robinho e pediu nova investigação no Brasil. Lorena Machado, advogada de defesa, afirmou ao UOL em abril que o artigo 216-k do Regimento Interno do STJ poderia permitir ao ministro Francisco Falcão confirmar a condenação do motorista usando a sentença contra Robinho como precedente. Na argumentação dos advogados de Falco e de Robinho, os brasileiros deveriam ser investigados e julgados novamente no Brasil — a entrevista com a advogada está no oitavo episódio do podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho.