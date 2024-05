São Paulo: como organizada usará novo banco para fortalecer torcida e clube

O líder da organizada, inclusive, não descartou levar a ideia à diretoria do clube, já que o projeto "SPFC Bank" foi descontinuado no mês passado.

O banco [do clube] foi descontinuado. O São Paulo Futebol Clube é dos 22 milhões de torcedores e não tenho problema algum, se esse nosso projeto der certo, em oferecer gratuitamente, para trazer subsídio para que o clube possa, no seu centenário, liquidar 100% das dívidas

O que mais eles falaram?

Quais as metas do 1972 Bank [Cyllas]: "Temos um objetivo de, pelo menos, até o fim do ano chegar a uma base de 200 mil clientes, que vão se beneficiar das experiências que a gente proporciona dentro do aplicativo E números financeiros a gente não etá divulgando por questões de acordo"

Desafios do aplicativo [Cyllas]. "Nosso primeiro objetivo nessa operação é trazer engajamento do torcedor. É fazer com que o torcedor use o aplicativo. De que forma? Fornecemos dados em tempo real de partidas, dos jogos que estão acontecendo nos campeonatos, notícias do clube, promoções exclusivas para quem é sócio da torcida e para quem já utiliza o aplicativo".

Há uma imagem da torcida organizada, como furar essa bolha? [Baby] "A sociedade nos enxergava, antigamente, como bandido, como marginais e hoje estamos dando exemplos tanto na parte social, quanto cultural e esportiva. Se hoje o São Paulo se tornou o verdadeiro clube do povo, o mais popular, essa transformação veio de fora para dentro. No momento que o São Paulo mais precisou, a torcida, ela foi na contramão do que todas as torcidas fizeram. E as nossas ações contribuem muito para essa mudança de patamar. Hoje, se você pegar a Independente, ela não está metida em violência, as ações são linkadas à sociedade".