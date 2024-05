Casão: Pegar o Flamengo vai ser um terror, mas quero ver o bicho pegar

'Quem passar chega gigante nas quartas': "O Flamengo ficou em segundo, se cair contra Fluminense, Atlético-MG, Palmeiras, o time que passar desse confronto chega enorme para as quartas de final, porque os outros vão jogar com time fraquinho igual como se fosse na primeira fase. Então, vejo com bons olhos essa classificação do Flamengo, poderia ser o Palmeiras, o São Paulo pode pegar segundo também, porque eu quero ver competição, quero ver time grande se batendo para ganhar um torneio continental. Eu prefiro que aconteça confronto gigante logo de cara".

