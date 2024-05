Palmeiras: Quais são as chances de Dudu participar da despedida de Endrick?

O que aconteceu

O estafe de Dudu garante que a chance do atleta entrar em campo contra o San Lorenzo é muito baixa. O ídolo palmeirense teve minutos consideráveis nos jogos-treino contra São Bento e São Caetano, mas ainda deve ser preservado.

Em quase duas temporadas completas de Endrick no time profissional, a parceria com Dudu aconteceu apenas 41 vezes. A lesão grave que o camisa 7 teve no joelho atrapalhou o desejo do palmeirense de vê-los mais tempo em campo juntos.

O 'Baixola' sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado, em um jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O atacante de 32 anos tem contrato com o Palmeiras até 31 de janeiro de 2026. Dudu já disse que tem o desejo de encerrar a carreira no Alviverde.

Uma situação parecida como essa aconteceu no Brasileirão de 2016. Jaílson, que foi fundamental na conquista da competição, deu lugar a Fernando Prass — titular da posição, mas que sofreu uma lesão grave no cotovelo direito — e ambos foram muito ovacionados pelo Allianz Parque.