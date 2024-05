Lucas valoriza 'pombo sem asa' de Luciano em vitória do São Paulo

O São Paulo venceu o confronto direto e classificou em primeiro do grupo. Com isso, o Tricolor paulista decidirá o segundo confronto das oitavas em casa.

Papai do céu me abençoou dando mais uma oportunidade [no pênalti], pude converter. Muito feliz de ajudar com mais um gol, depois Luciano acertou um pombo sem asa com toda a sua qualidade, belíssimo gol. Vitória para comemorar e depois descansar que já temos uma pedreira no domingo. Lucas , ao Paramount+

Noite de Libertadores é sempre diferente. Morumbis com torcedor dando show, jogo difícil, truncado, adversário joga firme, no físico. A gente se comportou bem, começamos nervosos, errando passes, mas depois controlamos e saímos com uma vitória merecida. 1º lugar no grupo, importante para na próxima fase decidir em casa. Agora é ter uma boa parada aí ate as oitavas, objetivo alcançado.