'Flamengo não é o malvadão': Arnaldo Ribeiro lista más notícias para Tite

O Flamengo não tem mais um superelenco e vai precisar de contratações se quiser ser o "malvadão" da temporada, analisou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quarta (29). Segundo ele, a classificação na Libertadores com vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios-COL no Maracanã não trouxe só boas notícias.

'Não foram só boas notícias no Flamengo ontem': "Eu vou ver um pouco do outro lado, não foram só boas notícias no Flamengo ontem. Teve a lesão do Ayrton Lucas; teve a expulsão do Bruno Henrique, já tira o Bruno Henrique do primeiro jogo do mata-mata; teve mais uma vez a questão do Gabigol (entra, não entra, fica no banco); e o Fabrício Bruno, que não jogou porque está sendo vendido. Então, tem essa pausa gigante agora da Copa América e a gente vai ver o poderio do Flamengo até o mata-mata, qual o Flamengo que volta para a disputa da Libertadores".

'Flamengo vai precisar contratar para ser o malvadão': "Eu não acho esse ano o elenco do Flamengo espetacular, cheio de opções. Acho o time muito bom, o time que agora foi formado com o quadrado no meio de campo, com o Gerson um pouco mais pro lado direito. Eu acho que o Flamengo vai precisar contratar para ser o malvadão da temporada - saíram vários jogadores e não chegaram tantos assim. Curiosamente, o Flamengo está vendendo e não comprando até esse momento".