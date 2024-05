Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Racing-URU hoje (28), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca do primeiro lugar do Grupo F da Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

O Racing lidera o Grupo F com um ponto a mais do que o Corinthians. A equipe uruguaia faz campanha surpreendente e tem 11 pontos, contra 10 do Timão.

A vitória coloca o Corinthians nas oitavas de final. Em caso de tropeço em casa, o Alvinegro terá que disputar um playoff para chegar às oitavas.