Inter entra em campo com uniforme sujo de lama por tragédia no RS

Diante do Belgrano (ARG), pela Copa Sul-Americana, os jogadores do Inter entraram em campo com os uniformes manchados de barro, no primeiro jogo do Colorado desde o fim de abril, quando começaram as enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O Inter esclareceu que a ação é mais que uma lembrança da tragédia. Nas redes sociais, o clube esclareceu que se trata de "um pedido de ajuda", esclarecendo que a tragédia não acabou.

As camisas serão leiloadas após a partida. Assinadas pelos jogadores, as peças serão vendidas virtualmente e todo o valor arrecadado será usado para ajudar as vítimas das enchentes no Sul.