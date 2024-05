Flamengo: Prefeito do Rio ameaça desapropriar terreno em prol do estádio

Eduardo Tironi informou no UOL News Esporte desta terça (28) que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ameaçou desapropriar o terreno do Gasômetro, que pertence a um fundo de investimento e está sob gestão da Caixa, para a construção do estádio do Flamengo.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ameaça desapropriar o terreno para o Flamengo ter o seu estádio. Ele se reuniu com dirigentes do Flamengo em jantar ontem e defendeu a construção do estádio no Gasômetro, que é o onde o Flamengo quer construir o seu estádio. Se a Caixa não facilitar a negociação do terreno, ele ameaça desapropriar o local. Eduardo Tironi

O que disse Eduardo Paes