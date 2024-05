Endrick sai do Brasil maior que Vini Jr., analisa RMP

Endrick fará seu último jogo pelo Palmeiras antes de ir para o Real Madrid na quinta (28), no Allianz Parque, contra o San Lorenzo, pela Libertadores. No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado destacou que o atacante de 17 anos deixou seu nome na história do clube e parte para o futebol europeu maior que, por exemplo, Vini Jr.

'Endrick já está na história do Palmeiras': "É um jogador que já entrou na história do Palmeiras. O primeiro Brasileiro que ele conquistou, não foi exatamente protagonista, ele pouco jogava, mas no segundo, nesse último do ano passado, ele foi o protagonista. Foi o protagonista do jogo que iniciou a derrocado do Botafogo e a subida do Palmeiras, fez o gol, foi buscar a bola no fundo da rede, bateu no peito e falou 'dá em mim'. Isso só jogadores já consagrados fazem, o Endrick fez isso com 17 anos, ele já está na história do Palmeiras".

'Endrick sai do Brasil com mais currículo que Vini Jr': "O Endrick sai daqui com um currículo, no Brasil, superior, por exemplo, ao do Vinícius Júnior, que é hoje em dia o grande jogador brasileiro na Europa. Vini Jr., quando saiu do Flamengo, já estava no time titular, fazia grandes jogos, mas ele não tinha ganho Brasileiro".