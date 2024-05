Róger Guedes vai à arena para assistir Corinthians x Racing na Sula

A visita de Róger Guedes ocorre pela identificação dele com o Corinthians, mas também por um episódio recente do seu empresário Paulo Pitombeira, que fez as pazes com o presidente Augusto Melo.

O Corinthians havia "rachado" com Pitombeira por causa da saída de Lucas Veríssimo ao Al-Duhail, mas houve um acerto nas últimas semanas. O agente é um dos maiores do país.

Pitombeira, inclusive, ajuda no interesse do Corinthians por Erick Pulga, do Ceará. O atacante agenciado por ele é um dos alvos do Timão para o segundo semestre.