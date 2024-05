Premiações 'esnobam' Vinicius Jr, e Bellingham é eleito o melhor de La Liga

Candidato à Bola de Ouro e ao Fifa The Best, Vinicius Jr foi superado pelo colega de equipe nessa premiação. O brasileiro teve lesões em 2023 e participou de menos jogos que Bellingham no Campeonato Espanhol. O camisa 7 marcou 15 gols e deu cinco assistências em 26 jogos de La Liga nesta temporada.

Classificação e jogos La Liga

Vini Jr também foi 'esnobado' na seleção do campeonato de jornal tradicional. O Marca, diário de Madri, elegeu o "time de ouro" de La Liga com quatro jogadores do Real — Carvajal. Rüdiger, Kroos e Bellingham. Artem Dovbyk e Antoine Griezzman foram os atacantes escolhidos para o onze ideal. O brasileiro do Real foi nomeado ao "time de prata".

Além do título espanhol junto com Vinicius, Bellingham foi artilheiro de sua equipe na campanha. O meio-campista marcou 19 gols em 28 partidas por La Liga, atrás somente dos atacantes Artem Dovbyk (Girona) e Alexander Sorloth (Villarreal) no quesito gols marcados. O jogador do Real ainda distribuiu seis assistências.

O inglês não foi receber a premiação pessoalmente. O elenco do Real Madrid está na capital espanhola, preparando-se para a final da Liga dos Campeões que será disputada no próximo sábado (1), contra o Borussia Dortmund.