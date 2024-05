Atlético-MG amassa Caracas após expulsão e sonha com 1º lugar geral

Com o controle absoluto do jogo, o Atlético-MG apostou nos chutes de fora da área para furar a retranca do Caracas. Aos 26', Guilherme Arana ficou com a sobra após uma bola mal afastada e, da meia-lua, arriscou. A bola passou por cima, muito perto do gol.

No embalo de Scarpa, o Atlético-MG abriu vantagem

Pedrinho abriu o placar para o Galo aos 31 minutos. Na primeira vez que o Atlético-MG conseguiu criar uma chance dentro da área, saiu o gol. Gustavo Scarpa cruzou da esquerda na segunda trave, e o atacante cabeceou cruzado para marcar.

Alisson fez um golaço aos 40 minutos para aumentar a vantagem. Depois de quase marcar aos 33', quando arriscou de muito longe e obrigou Benítez a fazer uma bela defesa, o camisa 45 contou com um novo cruzamento de Scarpa, da esquerda, para completar com um lindo voleio.

Gols perdidos marcaram a reta final do primeiro tempo

Hulk perdeu duas chances claras de gol antes do intervalo. Aos 41 minutos, após ótima troca de passes, ele recebeu com muita liberdade na grande área, ajeitou para a esquerda e errou o chute por muito. Dois minutos depois, o camisa 7 recebeu de Pedrinho na cara do goleiro e tentou a cavadinha. Benítez fez uma ótima defesa, impedindo o terceiro.