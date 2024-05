Thiago Alcântara no Flamengo? PVC não vê meia como substituto de Arrascaeta

Thiago Alcântara causou furor na torcida do Flamengo após sua esposa postar uma foto do filho do casal com o "Manto". No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou como o meia se encaixaria no time de Tite e destacou que ele é fruto da globalização do futebol.

'Thiago Alcântara não substitui Arrascaeta': "O Thiago Alcântara, apesar de ser filho do Mazinho, é rubro-negro. Não é uma negociação barata e não acho que o lugar dele é o do Arrascaeta, o Lorran é mais Arrascaeta e o Thiago é mais segundo homem de meio-campo".

'Ele é símbolo da globalização do futebol mundial': "Thiago é muito símbolo da globalização do futebol mundial: ele nasceu na Itália, quando o pai dele jogava no Lecce, mas nunca viveu lá de verdade. Ele cresceu em São Paulo porque o Mazinho veio jogar no Palmeiras, o Rafinha nasceu em São Paulo, inclusive. Aí o Mazinho foi para Valença, o Thiago foi morar na Espanha, então ele tem nacionalidade espanhola. Aí o Mazinho parou de jogar e o Thiago veio morar no Rio de Janeiro".