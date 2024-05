Parma-ITA demonstra interesse no lateral-esquerdo Rikelme, do Cuiabá

Em fevereiro, o jovem disputou o Pré-Olímpico com a seleção brasileira. Ele foi titular em quatro dos sete jogos disputados. A equipe, porém, acabou não conseguindo a vaga aos Jogos de Paris 2024.

Rikelme é titular do Cuiabá e disputou 17 jogos nesta temporada. Em 2023, foram 36 jogos, com um gol e duas assistências no Brasileirão. Ele tem contrato até o fim de 2025 com o time de Mato Grosso.