Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro divergem sobre gol polêmico contra o Santos

Arnaldo: 'Não era para devolver o gol'

Aí, não, nem na escola a gente faz isso. Se a gente está absolvendo quem fez o gol porque era uma jogada instantânea, era uma fração de segundo, não é que o goleiro estava deitado há 2 minutos 30 segundos, eu acho que aí faz parte. Não é uma condenação do João Paulo, que foi lesionado, mas o João Paulo na jogada assume o risco, ele vai driblar o jogador do América, ele dribla o jogador e acaba se lesionando nesse lance. O jogador do América, naquele momento, não tinha como avaliar se a lesão era grave, se tinha lesão, não tinha como elaborar naquela fração de segundo. Então, ele fez o que deveria ter sido feito

Faz parte do jogo, não acho uma atitude antiética do jogador do América, não acho uma atitude sacana do jogador do América, não foi uma coisa premeditada. Eu acho que foi uma uma circunstância da partida: lamentavelmente o goleiro se lesionou no lance. Mas ele não tinha como concluir que aquela lesão impossibilitava o goleiro de prosseguir. Uma vez que estamos absolvendo o jogador do América, o lance faz parte do jogo e não é passível de devolução de gol, na minha opinião. Arnaldo Ribeiro

