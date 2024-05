Ex-Cruzeiro, técnico do time de Ronaldo ironiza e faz coro por demissão

Imagem: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Paulo Pezzolano, ex-técnico do Cruzeiro, celebrou o acesso de seu atual time (Real Valladolid) à primeira divisão espanhola de forma inusitada.

O que aconteceu

Pezzolano gritou pela própria demissão em festa com participação da torcida. O elenco do Valladolid desfilou pelas ruas da cidade nesta segunda-feira (27), um dia após a equipe conquistar o título da segunda divisão do Espanhol.

O coro puxado por Pezzolano foi uma ironia às críticas. Torcedores do Valladolid protestaram e pediram pela demissão do técnico uruguaio ao longo da temporada, incluindo no jogo deste domingo.