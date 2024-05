Corinthians: Oposição quer pautar impeachment de Augusto Melo em reunião

A oposição do Corinthians quer pautar a abertura do processo de impeachment do presidente Augusto Melo em reunião do Conselho Deliberativo marcado para as 19h de hoje (27). A informação foi trazida em primeira mão pela apresentadora Marília Ruiz, no Fim de Papo.

A oposição diz já ter assinaturas suficientes entre os conselheiros para abrir o processo de destituição de Augusto Melo. No entanto, a tendência é que o assunto não seja discutido hoje, explicou Ruiz.